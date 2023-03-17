Нью-Дели, , 13:53 — REGNUM Более 34 млн тонн российских удобрений импортировала Индия за 11 месяцев (апрель–февраль) текущего финансового года. Это максимальное значение за три года, сообщил 17 марта в парламенте государственный министр удобрений Индии Бхагвант Хуба.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Индия стала ввозить из России больше азотных, фосфорных и калийных удобрений.

«Их поставки достигли 34,19 млн тонн за 11 месяцев 2022-2023 финансового года, что является самым высоким показателем за последние три года», — приводит слова министра газета «Экономик таймс».

Хуба уточнил, что ввоз карбамида из России за указанный период вырос вдвое в годовом выражении, поставки мочевины увеличились до 6,26 млн тонн. За весь прошлый финансовый год они составили 2,8 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия также увеличила импорт российского угля и подсолнечного масла.