Москва, 17 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Минюсте России намерены проанализировать, как в законодательстве России прописана норма, что семья — это союз женщины и мужчины. Об этом 17 марта заявил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста России по результатам работы за прошлый год и задачам на текущий год.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Он пояснил, что сейчас нужно защищать традиционные духовно-нравственные ценности, в том числе семейные.

Чуйченко подчеркнул, что никто не планирует вмешиваться в личную жизнь граждан, потому что это их личное дело.

«При этом мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой», — отметил он, пояснив, что нормой является семья — союз мужчины и женщины, где у ребёнка есть мама и папа.

Министр напомнил, что соответствии с положением о Минюсте России, который был утверждён указом президента страны, в задачи Минюста входит осуществление работы, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Мы как юристы должны оценить существующее законодательное регулирование на соответствие основам государственной политики в указанной сфере и конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Это одна из важнейших ключевых задач нашего министерства», — пояснил Чуйченко.

Как передавало ИА REGNUM, госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий пропаганду добровольного отказа от рождения детей (чайлдфри) среди несовершеннолетних.