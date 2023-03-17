Москва, 17 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Общение российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве начнется 20 марта во второй половине дня, сообщил журналистам 17 марта представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ожидается неформальный обед. Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал некоторые другие актуальные темы, к примеру — продление зерновой сделки и поставки Киеву истребителей Польшей и Словакией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Уточняя подробности визита в Россию Си Цзиньпина, Дмитрий Песков отметил, что 21 марта будет день переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет специальный брифинг, посвященный этому визиту.

Отвечая на вопрос о поставках Польшей и Словакией истребителей Украине, представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил:

«Это еще один пример того, как целый ряд стран — членов Североатлантического альянса повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт». По его словам, поставка этой военной техники не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа. «Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению. Все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении этого решения Словакии», — считает Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать изгнание священников УПЦ из всех украинских храмов.

«Киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны пресечь в результате этой операции, которая происходит», — подчеркнул Дмитрий Песков. По его оценке, это лишний раз доказывает и показывает, что всё, что мы делаем, абсолютно правильно.

Журналистов также интересовало отношение Кремля к предложению председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова номинировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Дмитрий Песков отметил ценность усилий господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и отношение к развитию российско-турецких отношений.

Накануне, 16 марта, в ходе расширенного заседания Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин сказал о том, что выражение «недружественные страны» неточно отражает текущую ситуацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня пояснил журналистам: речь идет о том, что даже в недружественных странах есть дружественные компании и фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране. По его словам, президент постоянно говорит о необходимости быть гибкими и действовать в своих интересах.

Говоря о ближайших планах российского лидера, Дмитрий Песков пояснил, что 17 марта Владимир Путин работает в Кремле. В его планах провести совещание по видео-конференц-связи по вопросам развития Крыма и Севастополя. Также ожидаются ряд встреч и два международных телефонных разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин, ставший единственным в современной истории Китая трижды переизбранным генсеком ЦК КПК и председателем КНР, посетит Россию 20–22 марта по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.