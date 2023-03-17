Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Москва, , 13:34 — REGNUM Центробанк 17 марта принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Ставка сохраняется на прежнем уровне четвертый раз подряд (с октября 2022 года).

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Целесообразность повышения ключевой ставки будет рассматриваться на ближайших заседаниях, если возрастут риски роста инфляции, отметили в ЦБ.

Также в Центробанке подтвердили прогноз уровня инфляции в 2023 году (5-7%). К целевым показателям (4%) уровень инфляции вернется в 2024 году, считают в регуляторе.

Оперативные данные за первый квартал 2023 года свидетельствуют о том, что экономическая активность в России продолжает восстанавливаться, добавили в Центробанке.