Москва, 17 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Центробанк 17 марта принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Ставка сохраняется на прежнем уровне четвертый раз подряд (с октября 2022 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Целесообразность повышения ключевой ставки будет рассматриваться на ближайших заседаниях, если возрастут риски роста инфляции, отметили в ЦБ.

Также в Центробанке подтвердили прогноз уровня инфляции в 2023 году (5–7%). К целевым показателям (4%) уровень инфляции вернется в 2024 году, считают в регуляторе.

Оперативные данные за первый квартал 2023 года свидетельствуют о том, что экономическая активность в России продолжает восстанавливаться, добавили в Центробанке.