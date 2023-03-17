Москва, , 13:33 — REGNUM Военные ВС России нашли методы воздействия на подразделения ВСУ, которые используют бесшумные минометы на купянском направлении. Об этом 17 марта заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, бесшумные минометы используют маленькие группы, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по российским позициям.

«Но наши военнослужащие нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливать из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада, заявил Марочко.