Москва, 17 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Военные ВС России нашли методы воздействия на подразделения ВСУ, которые используют бесшумные минометы на купянском направлении. Об этом 17 марта заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, бесшумные минометы используют маленькие группы, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по российским позициям.

«Но наши военнослужащие нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливать из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада, заявил Марочко.