Москва, , 13:33 — REGNUM Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на юго-востоке столицы, у пассажира нашли несколько взрывных устройств. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

Вечером 15 марта сотрудники ДПС остановили на Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы «Шкоду Октавия» для проверки документов. При виде правоохранителей, пассажир автомобиля занервничал и его попросили выйти из машины. При осмотре у мужчины нашли гранату и другие взрывные устройства.

«На Автомобильном проезде был остановлен автомобиль, у пассажира которого в ходе досмотра были обнаружены ручная осколочная наступательная граната «РГД-5», снаряженную взрывчатым веществом на основе тротила, взрыватель «УЗРГМ-2» снаряженный навесками инициирующих и взрывчатых веществ, относится к категории взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства

Взрывные устройства изъяли и направили на экспертизу, специалистам предстоит определить, являются ли они боевыми. В отношении пассажира авто уже возбудили уголовное дело по статье 222.1. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он находится под подпиской о невыезде.