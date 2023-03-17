Москва, 17 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на юго-востоке столицы, у пассажира нашли несколько взрывных устройств. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Вечером 15 марта сотрудники ДПС остановили в Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы «Шкоду-Октавия» для проверки документов. При виде правоохранителей пассажир автомобиля занервничал, и его попросили выйти из машины. При осмотре у мужчины нашли гранату и другие взрывные устройства.

«На Автомобильном проезде был остановлен автомобиль, у пассажира которого в ходе досмотра были обнаружены ручная осколочная наступательная граната РГД-5, снаряженная взрывчатым веществом на основе тротила, взрыватель УЗРГМ-2, снаряженный навесками инициирующих и взрывчатых веществ, относится к категории взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства.

Взрывные устройства изъяли и направили на экспертизу, специалистам предстоит определить, являются ли они боевыми. В отношении пассажира авто уже возбудили уголовное дело по статье 222.1. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он находится под подпиской о невыезде.