Чуйченко анонсировал изменения в правилах внутреннего распорядка СИЗО и колоний

Москва, , 13:31 — REGNUM В России уточнят новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центрах и колониях, заявил 17 марта на коллегии министерства юстиции глава ведомства Константин Чуйченко.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работ ведется совместно с ФСИН и правозащитниками, рассказал министр. Первый блок изменений уже готов и в ближайшее время будет представлен общественности, добавил он.

Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центрах и колониях вступили в силу в 2022 году. Изменения коснулись, в частности, вопросов лекарственного обеспечения, прав беременных женщин и матерей, доступа священнослужителей в тюрьмы.

Внести поправки в правила внутреннего распорядка в Минюсте предложили в январе 2023 года.