Москва, 17 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В России уточнят новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центрах и колониях, заявил 17 марта на коллегии Министерства юстиции глава ведомства Константин Чуйченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Работа ведется совместно с ФСИН и правозащитниками, рассказал министр. Первый блок изменений уже готов и в ближайшее время будет представлен общественности, добавил он.

Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центрах и колониях вступили в силу в 2022 году. Изменения коснулись, в частности, вопросов лекарственного обеспечения, прав беременных женщин и матерей, доступа священнослужителей в тюрьмы.

Внести поправки в правила внутреннего распорядка в Минюсте предложили в январе 2023 года.