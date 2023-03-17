Лондон, 17 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал кандидатом от консерваторов на выборах в палату общин от округа Аксбридж и Южный Райслип в Большом Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Место в палате общин от округа на северо-западе Лондона Джонсон впервые получил в 2015 году. Он снова поборется за него на следующих выборах, которые могут состояться не позднее 24 января 2025 года.

«Я могу подтвердить, что Борис Джонсон был переизбран в качестве кандидата от консерваторов в Аксбридже и Южном Райслипе», — заявил представитель окружной ассоциации консерваторов.

Предполагалось, что бывший премьер-министр и нынешний член парламента подберёт себе новое или более безопасное место, например, в его прежнем избирательном округе Хенли в Оксфордшире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Британии запустили петицию, осуждающую решение Бориса Джонсона внести своего отца в список кандидатов на присвоение рыцарского звания.