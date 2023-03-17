Киев, 17 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Киевские власти приняли решение о сокращении времени комендантского часа. Об этом 17 марта сообщили в Киевской городской военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Согласно опубликованным данным, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Жителям столицы уже назвали предварительную дату введения изменений.

«Согласно рабочему варианту, вероятнее всего, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты он продлится с 00:00 до 05:00 каждый день», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00. В указанное время жителям региона запрещается передвигаться по улицам или находиться в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Киева и Киевской области жители остаются без электроснабжения. Сообщается, что в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах Киева, а также в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области электроэнергию отключают по стабилизационным графикам.