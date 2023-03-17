Новосибирск, , 13:18 — REGNUM В Новосибирске вооруженные неизвестные напали на отделение банка «Левобережный», сообщает 17 марта ТАСС.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что злоумышленники в масках взяли в заложники одного из сотрудников, а после похитили деньги из офиса банка.

Сумма ущерба устанавливается. В результате произошедшего никто не пострадал.

Все подробности выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрея Божанова, который пытался ограбить отделение банка.