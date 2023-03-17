Москва, 17 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера Владимира Путина о том, что выражение «недружественные страны» неточно отражает текущую ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании и фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент постоянно говорит о необходимости быть гибкими и действовать в своих интересах.

По словам Пескова, это является поводом, чтобы занимать более избирательную и гибкую позицию по каждому конкретному случаю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что словосочетание «недружественные страны» неточно отражает текущие реалии, поскольку ущерб наносит деятельность недружественных элит и правителей.