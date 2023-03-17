Песков назвал утилизацией поставки истребителей из Словакии на Украину
Москва, 17 марта 2023, 13:11 — REGNUM Решение Словакии отправить на Украину истребители МиГ-29 никак не повлияет на ход конфликта, заявил журналистам 17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такое ощущение, что страны занимаются утилизацией старой ненужной техники», — отметил он.
В то же время, как и в случае с поставками МиГ-29 из Польши на Украину, можно говорить о том, что страны НАТО повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт, добавил пресс-секретарь президента.
Вся данная техника в ходе СВО «будет подлежать уничтожению», подчеркнул Песков.
Как сообщалось ранее, 17 марта исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство страны утвердило решение о передаче Украине самолётов Миг-29.