Москва, , 13:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт 17 марта два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в графике президента есть ряд встреч, два международных телефонных разговора, а также совещание по ВКС по вопросам развития Крыма и Севастополя.

«Вечером — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова номинировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, отметив, что в Москве высоко ценят усилия Эрдогана и его миротворческую деятельность.