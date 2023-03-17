В Кремле заявили, что польские МиГ-29 на Украине подлежат уничтожению

Москва, , 13:17 — REGNUM Намерения польских властей направить на Украину самолёты МиГ-29 являются ещё одним примером того, как целый ряд стран НАТО повышают уровень своей непосредственной вовлечённости в конфликт, заявил 17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, поставка военной техники не повлияет на исход спецоперации, но может доставить дополнительные проблемы для самой Украины и её граждан.

«Разумеется, в ходе СВО вся эта техника будет подлежать уничтожению», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава готова отправить Украине истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении самой Польши. Он выразил уверенность, что на Украине найдутся пилоты, умеющие управлять этими машинами.