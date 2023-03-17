Москва, , 13:08 — REGNUM Правительство России будет выступать против попыток ряда стран исказить международное право. Об этом 17 марта заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседании коллегии Министерства юстиций.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, власти продолжал выступать за формирование многополярного мироустройства, а также делать всё, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению общепризнанных норм и пересмотру Устава ООН.

Медведев добавил, что Россия также будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море в российской запретной зоне говорит о том, что «американцы вконец оборзели». За их угрозами в адрес России могут последовать «авиапроисшествия», считает он.