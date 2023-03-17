Песков: общение Путина и Си Цзиньпина в Москве начнётся 20 марта во второй половине дня

Москва, , 13:06 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начнётся 20 марта во второй половине дня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общение президента России и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Общение один на один. Будет неформальный обед», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что после встречи лидеров двух стран ожидаются заявления для прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Москву 20–22 марта.

В Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Кроме того, главы государств подпишут ряд важных двусторонних документов.