Москва, , 13:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова номинировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и отношение к развитию российско-турецких отношений», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По его словам, он уже 22 года близко знаком с президентом Турции и считает его выдающейся личностью, а также политическим деятелем мирового уровня.