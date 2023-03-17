Москва, 17 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова номинировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и отношение к развитию российско-турецких отношений», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По его словам, он уже 22 года близко знаком с президентом Турции и считает его выдающейся личностью, а также политическим деятелем мирового уровня.