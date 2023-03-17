Москва, 17 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В период военной спецоперации Министерство юстиции ведет работу добросовестно и качественно, заявил 17 марта на коллегии ведомства заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Враги делали все, чтобы максимально ослабить нашу страну, задавить ее санкциями. Это потребовало от государства своевременных эффективных действий по стабилизации экономики и поддержке социальной сферы. Минюст принимал важное участие в этой работе, занимаясь совершенствованием законодательства», — сказал Медведев.

Были оперативно рассмотрены и утверждены правовые акты, направленные на устойчивое развитие страны и создание единого правового пространства на территории России, включая вернувшиеся в ее состав регионы, сказал заместитель главы Совбеза.

Также он поблагодарил работников ведомства за работу по укреплению международного сотрудничества в сфере юстиции, отметив особую важность этой деятельности в нынешний период.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на коллегии министерства Медведев также заявил, что Россия продолжит добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела стран.