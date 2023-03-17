Песков: гонения на УПЦ подтверждают правильность спецоперации на Украине

Москва, , 13:04 — REGNUM Незаконные действия киевского режима в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры подтверждают правильность проведения российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 марта журналистам.

Киево-Печерская лавра Michele Ursino

По его словам, посягательства Киева на церковь демонстрируют характер украинского режима. Именно с этим характером Россия борется, именно это пресекает в ходе специальной военной операции.

«Это лишний раз доказывает, что всё, что мы делаем, — правильно», — подчеркнул представитель Кремля.

Москва осуждает самым решительным образом гонения на УПЦ. Глубокое сожаление вызывает тот факт, что международное сообщество не осудило противоправные действия киевского режима, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти намерены выдворить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. В РПЦ действия Киева назвали репрессиями против УПЦ. В российском МИД призвали международные организации повлиять на Украину.