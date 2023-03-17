Москва, 17 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней. Об этом он сообщил 17 марта в разговоре с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

На вопрос о том, продлевается ли зерновая сделка и на какой срок, Песков ответил: «Россия продлевает сделку на 60 дней».

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. В ноябре её продлили ещё на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

Сделка подразумевает вывоз зерна из черноморских портов Украины и является составной частью договорённости, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. В Москве заявляли, что вторая часть сделки не была выполнена.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о согласии Москвы продлить зерновую сделку, но только на 60 дней. В тот же день Песков назвал продление сделки «жестом доброй воли» со стороны России.