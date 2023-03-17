Анкара, , 13:10 — REGNUM 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который является полным тезкой действующего президента Турции, подал документы для участия в выборах в парламент этой страны, которые состоятся в один день с президентскими — 14 мая. Об этом 17 марта сообщает телекомпания TGRT.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, 24-летний Эрдоган планирует принять участие в выборах в парламент от провинции Невшехир Турции.

По словам молодого человека, его поддерживают местные жители, а в случае его избрания, он будет представлять парламенте интересы молодежи.

Он также рассказал историю своего имени.

«Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.