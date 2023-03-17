Москва, 17 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 17 марта проведёт совещание по вопросам Крыма и Севастополя. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, российский лидер в пятницу, 17 марта, работает в Кремле. В планах президента провести совещание по видео-конференц-связи по вопросам развития Крыма и Севастополя. Также ожидается ряд встреч, которые, отметил Песков, «в случае необходимости опубличим».

Также запланированы два международных разговора и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву.