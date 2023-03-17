Депутат Госдумы Свищев: в РФС разрабатывают меры мотивации для болельщиков

Москва, , 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС), Минцифры и Минспорт разрабатывают меры мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны. Об этом 17 марта сообщил глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Болельщики Андрей Пронин © ИА REGNUM

По его словам, сотрудники этих ведомств из-за низкой явки болельщиков разрабатывают различные программы для них.

«Это всевозможные программы лояльности и подарки. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с Российским футбольным союзом и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется», — приводит его слова РИА Новости.

Он признал, что в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз, в связи с этим необходимо выяснить причину низкой явки.

«Думаю, винить во всем FAN ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире, СВО», — отметил он, предположив, что сейчас людям просто не до футбола.

«Ну, и кому-то не нравится FAN ID», — добавил Свищев, уточнив, что закон уже принят, поэтому его нужно исполнять.

Как передавало ИА REGNUM, в состав футбольной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов, в том числе три дебютанта.