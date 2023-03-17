Москва, 17 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС), Минцифры и Минспорт разрабатывают меры мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны. Об этом 17 марта сообщил глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

По его словам, сотрудники этих ведомств из-за низкой явки болельщиков разрабатывают различные программы для них.

«Это всевозможные программы лояльности и подарки. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с Российским футбольным союзом и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется», — приводит его слова РИА Новости.

Он признал, что в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз, в связи с этим необходимо выяснить причину низкой явки.

«Думаю, винить во всем FAN ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире, СВО», — отметил он, предположив, что сейчас людям просто не до футбола.

«Ну, и кому-то не нравится FAN ID», — добавил Свищев, уточнив, что закон уже принят, поэтому его нужно исполнять.

Как передавало ИА REGNUM, в состав футбольной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов, в том числе три дебютанта.