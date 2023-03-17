Москва, , 12:46 — REGNUM Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела стран, заявил 17 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Москва и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, а также делать всё необходимое для обеспечения действия системы международного права.

«Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств», — заявил Медведев на заседании коллегии Минюста РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, США проявили крайнюю наглость, отправив свой беспилотник MQ-9 Reaper в российскую запретную зону над Чёрным морем. Россия вправе реагировать на подобные действия, заявил ранее Медведев.