Минсельхоз снизил экспортные пошлины на пшеницу и меслин

Москва, , 12:45 — REGNUM Размер экспортной пошлины на пшеницу и меслин с 22 марта снизится с 5344 рублей за тонну до 5327 рублей за тонну, сообщили 17 марта в Министерстве сельского хозяйства.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом повысятся экспортные пошлины на ячмень и кукурузу: с 3016 до 3298 рублей за тонну и с 2615 до 2646 рублей за тонну соответственно.

Размер экспортной пошлины Минсельхоз с 2021 года пересматривает еженедельно, исходя из данных о контрактах на Московской бирже.

Ранее Bloomberg сообщило, что в первые два месяца 2023 года Россия благодаря значительному урожаю пшеницы и ее низкой стоимости увеличила экспорт зерна почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.