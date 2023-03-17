Глава Минобороны РФ представил к наградам летчиков Су-27 после падения беспилотника США

Севастополь, , 12:45 — REGNUM Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, сопровождавших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем, сообщает 17 марта Минобороны РФ. Уточняется при этом, что награды достоин факт предотвращения нарушения границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Никаких контактов с самим дроном у российских военных не было.

Последний полет над Черным морем американского беспилотника, который сопровождали Су-27 Цитата из видео

В пояснении уточняется, что летательный аппарат перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, утром 14 марта 2023 года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по ПВО сил, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, отметили в российском военном ведомстве.

Инцидент получил широкий общественный резонанс и негативную оценку некоторых американских политиков. В Пентагоне утверждают, что российские летчики произвели на дрон сброс топлива, в результате чего аппарат пошел ко дну.

«Один из вариантов, который был применён, — это спутная струя. Если истребитель пройдёт под дроном и включит форсаж, то при попадании в спутную струю произойдёт мощная волна отработанного воздуха и топлива, и его закрутит в воздухе», — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, каким бы ни был способ, который выбрали наши боевые лётчики, он говорит о том, что они профессионально подготовлены.

Тем временем в информационном поле дошло до того, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев словесно осадил сенатора США от Южной Каролины Линдси Грэма, потребовавшего сбивать после случившегося самолеты ВС РФ. По мнению Медведева, «на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты», «с такими «тварями» иногда случаются авиационные происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 марта, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил лётчиков истребителей Су-27 к государственным наградам.