Париж, 17 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что партия поддержит вотум недоверия правительству. Об этом сообщает радио France Inter.

Place Au Peuple Жан-Люк Меланшон

По его словам, решение о поддержке было принято накануне.

Днём ранее лидер движения Марин Ле Пен объявила, что французское «Национальное объединение» готово поддержать вотум недоверия правительству страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции 16 марта утвердило решение о повышении пенсионного возраста. Был использован механизм, не предполагающий голосования депутатов парламента.

Намерение властей Франции повысить пенсионный возраст ранее вызвало серию протестов в стране, они продолжались и 16 марта.