Словакский премьер заявил об одобрении передачи Киеву самолётов Миг-29

Братислава, , 12:43 — REGNUM Правительство Словакии утвердило передачу Украине самолётов Миг-29, заявил 17 марта исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер.

Истребитель МиГ-29 © Adam Warzawa/ EPA/TASS

По его словам, «правительство единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине».

С принятым решением уже ознакомлены президент Словакии и спикер парламента, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM в начале марта, Украина ожидает получения из Словакии боевых самолётов МиГ-29 в течение нескольких недель. Всего запланирована отправка десяти воздушных судов. После передачи ВСУ МиГ-29 у Словакии останется только два военных самолёта советского производства, один из них является музейным экспонатом.