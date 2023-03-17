Братислава, 17 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Правительство Словакии утвердило передачу Украине самолётов Миг-29, заявил 17 марта исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер.

Adam Warzawa/ EPA/TASS Истребитель МиГ-29

По его словам, «правительство единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине».

С принятым решением уже ознакомлены президент Словакии и спикер парламента, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM в начале марта, Украина ожидает получения из Словакии боевых самолётов МиГ-29 в течение нескольких недель. Всего запланирована отправка десяти воздушных судов. После передачи ВСУ МиГ-29 у Словакии останется только два военных самолёта советского производства, один из них является музейным экспонатом.