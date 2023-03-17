Москва, , 12:42 — REGNUM Курирующая национальный проект «Экология» вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что в её семье сортируют мусор и призвала жителей страны отказаться от покупки каждый сезон новых джинс. Политик, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пояснила, что в её семье «начали потреблять осознанно».

Абрамченко отметила, что упаковка от различных товаров занимает сейчас более половины объёма в мусорном ведре городского жителя, в связи с этим политик старается покупать там, где меньше упаковки.

«Я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — уточнила она.

Журналисты попросили вице-премьера дать совет гражданам, которые хотят внести свой вклад в улучшение экологии.

Политик предложила перед совершением покупки чего бы то ни было подумать, как будет происходить утилизация этих товаров.

«Ещё джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы», — посоветовала она, уточнив, что при производстве этой одежды используется очень много воды.

«Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — пояснила политик.