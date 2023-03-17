Москва, 17 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Украинские солдаты пытались сбить российскую крылатую ракету из стрелкового оружия, свои действия они сняли на видео. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

ВС России выпустили крылатые ракеты по украинским позициям.

«Ракета! К бою!» — кричит на видео один из солдат ВСУ, затем его сослуживцы стреляют по ракете.

Пролетевшая ракета поразила цель в нескольких сотнях метров от места съёмки.

Затем солдат ВСУ прокричал о приближении второй ракеты. Вторая, а затем и третья ракета попали в цель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появилось видео с беспилотника, на котором российский боец Александр Мальцев в одиночку атаковал у Кременной группу солдат ВСУ. Он ворвался в окоп, троих солдат противника ликвидировал на месте, а ещё двоих взял в плен.