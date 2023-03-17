Военнослужащих США отправят к психологам из-за участившихся самоубийств

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Военнослужащие США получат возможность ежедневных бесед с психологами, соответствующее распоряжение утвердил глава Пентагона Ллойд Остин, передают 17 марта американские СМИ.

ВС США Jayel Aheram

Инициатива вызвана ростом количества самоубийств среди военнослужащих.

Ранее сообщалось, что за 2018 год покончил жизнь самоубийством 541 военнослужащий армии США, в том числе 325 человек, состоявших на действительной службе.

По оценкам экспертов Университета Брауна и Бостонского университета (исследование было опубликовано в 2021 году), количество военнослужащих и ветеранов войск США, покончивших жизнь самоубийством в период после 11 сентября 2001 года, превысило число боевых потерь американской армии за тот же период в четыре раза.

В декабре 2022 года сообщалось, что в рамках специального проекта министерства обороны Украины в стране стартовала программа психологической поддержки для военнослужащих ВСУ, принимавших участие в боевых действиях.