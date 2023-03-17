Выброшенные жителем Москвы из окна деньги после визита сотрудников ФСБ попали на видео

Москва, , 12:22 — REGNUM Житель московского комплекса «Дом в Сокольниках» выбросил из окна мешок с деньгами после визита к нему сотрудников ФСБ, телеграм-канал Baza опубликовал видео с лежащими на асфальте деньгами.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники ФСБ приехали к дому, чтобы провести обыск у одного из жильцов. В это время мужчина выбросил деньги через окно на улицу.

На кадрах видны разлетающиеся купюры достоинством 100 и 500 евро

Однако обмануть систему у подозреваемого не вышло: внизу все деньги собрали силовики. Мужчину увезли к следователю.