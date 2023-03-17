* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 17 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, который сотрудничал с ВСУ и финансировал украинские террористические формирования. Об этом 17 марта сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В частности, установлено, что 34-летний житель Санкт-Петербурга начиная с октября 2022 года вёл переписку с неустановленными лицами, представляющими интересы ВСУ и радикальных националистических организаций.

По их поручению он вёл сбор денег, предназначенных для финансирования террористической деятельности ВСУ, а также других организаций, в том числе формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полученные денежные средства он переводил на их банковские счета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён в изолятор временного содержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области подразделения российской военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств пресекли теракт пособников ВСУ против мирного населения.