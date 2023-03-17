Лукашенко объявил о начале поставок в Россию критически важной электронной компонентной базы

Минск, , 12:24 — REGNUM Белорусские предприятия начали первые поставки электронной компонентной базы в Россию согласно сформированному ранее перечню критически важных элементов, сообщил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Им подчёркивается, что разработана дорожная карта по освоению компонентной базы, согласовано создание совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.

Соглашение «позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок», добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лукашенко, Москва продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства