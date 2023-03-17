Белорусские компании начали поставки в Россию электронной компонентной базы
Лукашенко объявил о начале поставок в Россию критически важной электронной компонентной базы
Минск, 17 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Белорусские предприятия начали первые поставки электронной компонентной базы в Россию согласно сформированному ранее перечню критически важных элементов, сообщил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Им подчёркивается, что разработана дорожная карта по освоению компонентной базы, согласовано создание совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.
Соглашение «позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок», добавил белорусский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лукашенко, Москва продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.