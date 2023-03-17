Минск, 17 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Белорусские предприятия начали первые поставки электронной компонентной базы в Россию согласно сформированному ранее перечню критически важных элементов, сообщил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Им подчёркивается, что разработана дорожная карта по освоению компонентной базы, согласовано создание совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.

Соглашение «позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок», добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лукашенко, Москва продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.