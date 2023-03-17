Киев, , 12:25 — REGNUM В некоторых районах Киева и Киевской области жители остаются без электроснабжения. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба украинской компании ДТЭК.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её информации, в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах Киева, а также в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области электроэнергию отключают по стабилизационным графикам.

«Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, утром 13 марта в некоторых районах Киева также были применены стабилизационные отключения.