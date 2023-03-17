Брюссель, 17 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Евросоюз выделит киевскому режиму второй транш микрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд. Об этом написал заместитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис в социальной сети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По его словам, средства планируется выделить на следующей неделе.

«Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в €1,5 млрд на следующей неделе», — написал он, уточнив, что средства пойдут на «удовлетворение насущных потребностей Киева».

Как сообщало ИА REGNUM, Советом Евросоюза утверждено решение повысить финансовый потолок Европейского фонда мира на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года.