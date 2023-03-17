Москва, 17 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Лётчики истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района спецоперации, представлены к государственным наградам. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами лётчиков самолётов Су-27», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты предотвратили нарушение беспилотником (БПЛА) США границ района временного режима использования воздушного пространства, который был установлен в целях проведения спецоперации. Причём эти границы были доведены до всех пользователей воздушного пространства в соответствии с международными нормами.

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В Минобороны напомнили, что утром 14 марта ВКС России с помощью средств контроля зафиксировали полёт БПЛА MQ-9 над Чёрным морем в направлении российской границы. Он летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима.

В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. При этом российские истребители вернулись на аэродром, не применив бортовое вооружение и не вступив в контакт с беспилотником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Минобороны РФ обнаружили упавший в Чёрное море американский беспилотник на глубине 900 метров в 60 км от Севастополя.