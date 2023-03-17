Москва, , 12:02 — REGNUM Морпехи Тихоокеанского флота захватили окопы военных ВСУ под Угледаром, кадры последствий штурма опубликовала «Русская весна» в телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ликвидация ворвавшимися в окопы противника российскими морпехами была снята ими сразу после штурма опорного пункта. Это произошло в лесополосе под Угледаром.

Российские морпехи продолжают успешно штурмовать позиции противника на южнодонецком направлении, уточняет «Русская весна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее морские пехотинцы Черноморского флота в зоне СВО отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Разведка определила местонахождение противника, и за считаные минуты огнём из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» была сорвана атака противника.