Москва, 17 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В состав футбольной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор вошли 29 футболистов. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По её информации, тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор, в список вошли 29 футболистов, в том числе три дебютанта: защитник Даниил Денисов, вратарь Илья Помазун и полузащитник Данил Пруцев.

В составе вратари Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Александр Селихов («Спартак», Москва), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Отмечается, что на сбор поедут защитники Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва),

В составе полузащитники Алексей Миранчук («Торино», Турин), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Александр Головин («Монако»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва),

Нападающие Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Уточняется, что учебно-тренировочный сбор национальной команды России будет проходить с 19 марта в Новогорске.