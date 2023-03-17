Госпочта Литвы приостановила приём бандеролей и посылок в Россию

Вильнюс, , 11:59 — REGNUM Государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») временно прекратило приём бандеролей и посылок в Россию. Соответствующая информация приведена на официальном сайте госпредприятия.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почтовая служба Латвии уведомила нас о том, что в рамках должного применения санкций Евросоюза против России отправления со вложенными предметами не будут приниматься без предоставления дополнительных сведений о категории этих вложений», — говорится в сообщении.

Ранее посылки из Литвы пересылались в Россию через Латвию.

В ведомстве уточнили, что «Почта Литвы» решила приостановить приём отправлений, поскольку госпредприятие пока не решило, как передавать сведения, которые требуют в Латвии.

Уточняется, что данные ограничения не коснулись писем.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России лишаются права на приобретение объектов недвижимости в Литве на своё имя или имена учрежденных юридических лиц. Соответствующий план был одобрен 15 марта парламентским комитетом по национальной безопасности и обороне и включён в проект закона о национальных санкциях.