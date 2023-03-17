Москва, , 11:58 — REGNUM Бывшие супруги поругались на съёмках передачи Первого канала, и мужчина напал на бывшую жену с кулаками. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

15 марта 57-летняя Ольга и 61-летний Сергей из Ставропольского края участвовали в съёмках передачи «Мужское и женское». В шоу бывших супругов пригласили, чтобы они рассказали о своей семейной жизни и конфликтах, которые привели к разводу. Но во время съёмок передачи между Ольгой и Сергеем случился очередной конфликт, словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. Разнимать бывших супругов пришлось охранникам киностудии. После окончания съёмок, пострадавшая от рук бывшего мужа женщина обратилась в полицию.

«57-летняя уроженка Ставропольского края сообщила, что во время съёмок в программе «Мужское и женское» у неё возник конфликт с бывшим мужем, который ударил её рукой по лицу. Заявитель просит привлечь его к ответственности», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.