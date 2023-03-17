Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения некоторых банков России, которые попали под санкции. Об этом 17 марта пишет РИА Новости.

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в Google Play теперь нет приложений банков «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Металлинвестбанк», «Левобережный», «Приморье», УБРиР, «СДМ-банк», «Ланта банк» и «Зенит».

Уточняется, что в феврале эти кредитные учреждения попали под санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам любые операции с ними. В марте некоторые из этих приложений были удалены из App Store.

Как передавало ИА REGNUM, Европейский союз собирается создать более подробную правовую базу для оказания давления на членов семей миллиардеров из России, попавших под санкции.